فنلندا: مستعدون لاستضافة لقاء بين بوتين وبايدن

2021/04/14 | 15:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد مكتب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الأربعاء، استعداد فنلندا لاستضافة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.وقال المكتب ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان فنلندا معاودة عرض هلسنكي أو مدينة فنلندية أخرى كمكان لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي: “فنلندا كانت دائما تعرض مساعيها الدبلوماسية الحميدة.أما […]

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