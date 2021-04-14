البنك المركزي العراقي يقرر زيادة مبيعاته من الدولار لتغطية الطلب (وثيقة)

2021/04/14 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر البنك المركزي، اليوم الأربعاء،

زيادة مبيعاته من العملة النقدية

الصعبة إلى أربع فئات.

وجاء قرار المركزي في كتاب رسمي، أنه،

لغرض تلبية الطلبات على العملات

الأجنبية ولغرض تحقيق أهداف السياسة

النقدية

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