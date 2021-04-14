اعتقال مطلوبين وضبط حزام ناسف في ذي قار ونينوى

2021/04/14 | 15:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مطلوبين والعثور على حزام ناسف في محافظتي ذي قار ونينوى.وذكرت الخلية في بيان، أن “قوة من قيادة عمليات نينوى شرّعت بواجب تفتيش في منطقة كرن الشيطان وعثرت على حزام ناسف جاهز للتفجير ورمانتين يدوية ودرع عسكري ضد الرصاص وقداحتين تفجير وعتاد رشاشة […]

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