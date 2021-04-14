2021/04/14 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، أضافة 10 درجات لمعالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تقرر معالجة حالات نتائج طلبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تقرر إضافة عشر درجات الى نتائج طلبة الدراسات العليا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تقرر إضافة عشر درجات الى نتائج طلبة الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تقرر إضافة عشر درجات الى نتائج طلبة الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).