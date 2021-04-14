2021/04/14 | 15:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني: على الحكومة العراقية البدء بتعويض ضحايا الأنفال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/14 | 15:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني: على الحكومة العراقية البدء بتعويض ضحايا الأنفال) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني: على الحكومة العراقية البدء بتعويض ضحايا الأنفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).