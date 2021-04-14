التعليم: إضافة 10 درجات لمعالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا

2021/04/14 | 15:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إضافة 10 درجات لمعالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا.وذكرت الوزارة في بيان، أنها “قررت معالجة حالات نتائج طلبة الدراسات العليا بإضافة ما لا يزيد عن سقف عشر درجات لتغير حالة الطالب وتمكينه من استكمال الفصل الدراسي الثاني”.وأضافت أن ذلك يأتي “حرصاً على مستقبل أبنائنا […]

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