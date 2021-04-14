التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري

2021/04/14 | 15:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حددت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، موعد انطلاق الدوام الحضوري، فيما شددت على أتباع الإجراءات الوقائية وخاصةً في المدارس الحكومية والاهلية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراسية التي تم تحديدها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية سيكون يوم الأحد الموافق الـ18 نيسان لعام 2021".

ووجه وزير التربية علي حميد الدليمي عقب اجتماعٍ عقده بهذا الخصوص، المديريات العامة وإدارات المدارس في المحافظات كافة "بضرورة تهيئة الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم تحديدها".

وقال الدليمي اثناء الاجتماع ان "التعليم الإلكتروني للمراحل الأخرى مستمر ومن ضمنها التي شُملت بالدوام الحضوري لبقية أيام الأسبوع"، لافتاً الى ان "قرار دوام تلاميذ الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية جاء من أجل اكتسابهم المهارات العلمية الأساسية في (القراءة والرياضيات والعلوم والاسلامية) ".

وشدد الدليمي على "دور الأشراف التربوي في متابعة الدوام الحضوري والتأكيد على أتباع الإجراءات الوقائية وخاصةً في المدارس الحكومية والاهلية، أذ سيتم سحب إجازة فتح المدرسة الاهلية المخالفة لتلك الشروط والتعليمات المعمول بها حفاظاً على سلامة الطلبة".

ووجه وزير التربية ايضا "المديرية العامة للمناهج بضرورة استكمال خطوات تحويل المناهج من الورقية الى رقمية تفاعلية كخطوة أولى ليتم بعدها استكمال باقي الخطوات وتعميمها على بقية مدارس البلاد كافة ".

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون العلمية شاكر نعمة عبد عون ومدير عام المناهج عادل البصيصي ومدير عام الأشراف التربوي خنساء زكي شمس الدين ومعاون المدير العام للتقويم والامتحانات السيد نعمة حربي.

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