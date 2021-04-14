2021/04/14 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز رياضي كوردي في مدينة خورماتو، المركز الاول في بطولة العراق للعبة.

وقال سالم منديل مدرب نادي خورماتو للتايكواندو لـ PUKmedia، يوم الاربعاء، ان ناديه تمكن من احراز المراتب المتقدمة في بطولة العراق للعبة التايكواندو.

واضاف، انه من المقرر ان يشارك نادي خورماتو خلال الايام المقبلة في بطولة دولية للعبة التايكواندو، لافتا الى ان البطولة المحلية استمرت 3 ايام، مبينا ان امس الثلاثاء انتهت البطولة وانهم احرزا المراتب التالية:

علي صلاح الدين، المركز الاول فئة وزن 63 كيلوغرام

بريار فرهاد، المركز الثاني فئة وزن 87 كيلوغرام

علي عبدول مطلب، المركز الثالث فئة وزن 74 كيلوغرام

سعدون سعيد أحمد، المركز الثالث فئة وزن 87 كيلوغرام

هذا وتم تكريم مدرب نادي خورماتو لاحرازو ناديه المراكز المتقدمة في بطول العراق للعبة من قبل الحكومة المحلية في القضاء.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خورماتو.. رياضي كوردي يحرز المرتبة الاولى بالتايكواندو على صعيد العراق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خورماتو.. رياضي كوردي يحرز المرتبة الاولى بالتايكواندو على صعيد العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).