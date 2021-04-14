التربية تعلن موعد بدء الدوام الحضوري للطلبة

2021/04/14 | 15:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراسية التي تم تحديدها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مبينة ان يوم الأحد الموافق الـ18 نيسان لعام 2021 سيكون اول ايام الدوام الحضوري .

ووجه وزير التربية علي الدليمي عقب اجتماعٍ عقده بهذا الخصوص، (14 نيسان 2021)، "المديريات العامة وإدارات المدارس في المحافظات كافة بضرورة تهيئة الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم تحديدها".

وذكر الوزير اثناء الاجتماع "استمرارالتعليم الإلكتروني للمراحل الأخرى ومن ضمنها التي شُملت بالدوام الحضوري لبقية أيام الأسبوع ، لافتاً الى ان قرار دوام تلاميذ الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية جاء من أجل اكتسابهم المهارات العلمية الأساسية في (القراءة والرياضيات والعلوم والاسلامية)".

وشدد الدليمي على "دور الأشراف التربوي في متابعة الدوام الحضوري والتأكيد على أتباع الإجراءات الوقائية وخاصة في المدارس الحكومية والاهلية ، أذ سيتم سحب إجازة فتح المدرسة الاهلية المخالفة لتلك الشروط والتعليمات المعمول بها حفاظاً على سلامة الطلبة

ووجه وزير التربية كذلك المديرية العامة للمناهج بضرورة استكمال خطوات تحويل المناهج من الورقية الى رقمية تفاعلية كخطوة أولى ليتم بعدها استكمال باقي الخطوات وتعميمها على بقية مدارس البلاد كافة".

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