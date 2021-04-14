التربية تحدد الاحد القادم موعدا لانطلاق الدوام الحضوري

2021/04/14 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة التربية عن موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراسية التي تم تحديدها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مبينة ان يوم الأحد الموافق الـ18 نيسان لعام 2021 سيكون اول ايام الدوام الحضوري .وذكرت وزارة التربية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان وزير التربية علي حميد الدليمي وجه عقب اجتماعٍ عقده بهذا الخصوص، المديريات العامة وإدارات المدارس في المحافظات كافة بضرورة تهيئة الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم تحديدها".وشدد الوزير على دور الأشراف التربوي في متابعة الدوام الحضوري والتأكيد على اتباع الإجراءات الوقائية في المدارس الحكومية والاهلية ، أذ سيتم سحب إجازة فتح المدرسة الاهلية المخالفة لتلك الشروط والتعليمات المعمول بها حفاظاً على سلامة الطلبة" .ووجه الدليمي المديرية العامة للمناهج بضرورة استكمال خطوات تحويل المناهج من الورقية الى رقمية تفاعلية كخطوة أولى ليتم بعدها استكمال باقي الخطوات وتعميمها على مدارس البلاد كافة ./ انتهى ح

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