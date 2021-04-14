بيئة ديالى تحذر : بعقوبة مهددة بكارثة بيئية

2021/04/14 | 15:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / حذر مدير بيئة ديالى عبد الله الشمري من كارثة بيئية تضرب مدينة بعقوبة ، مركز محافظة ، اذا لم يحسم ملف التجاوزات على نهر خريسان .وقال الشمري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مدينة بعقوبة امام كارثة بيئية قادمة اذا لم تكن هناك استعدادات ، لان جميع محطات الاسالة في بعقوبة واطرافها تتغذى من نهر خريسان الذي بات مكبا للنفايات نتيجة انتشار المطاعم والاكشاك على جانبي النهر ".واضاف :" ان المدرية شددت من اجراءاتها القانونية على المتجاوزين على نهر خريسان خاصة المقطع المار وسط بعقوبة ، و تم توجيه عقوبة الانذار للمخالفين ، وستكون هناك عقوبات اخرى ستطال المتجاوزين في حال عدم الالتزام بالتعليمات وضوابط وزارة الصحة والبيئة "./انتهى

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