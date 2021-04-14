وزير التربية يوجه باستكمال خطوات تحويل المناهج من الورقية الى رقمية

2021/04/14 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراسية ليكون اول ايامه هو الأحد الموافق الـ18 نيسان.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (14 نيسان 2021)، أن "موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراسية التي تم تحديدها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، هو يوم الأحد الموافق الـ18 نيسان لعام 2021 سيكون اول ايام الدوام الحضوري".

ووجه وزير التربية علي حميد الدليمي عقب اجتماعٍ عقده بهذا الخصوص، المديريات العامة وإدارات المدارس في المحافظات كافة بـ"ضرورة تهيئة الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم تحديدها".

وذكر اثناء الاجتماع "استمرار التعليم الإلكتروني للمراحل الأخرى ومن ضمنها التي شُملت بالدوام الحضوري لبقية أيام الأسبوع"، لافتاً الى ان "قرار دوام تلاميذ الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية جاء من أجل اكتسابهم المهارات العلمية الأساسية في (القراءة والرياضيات والعلوم والاسلامية)".

وشدد الدليمي على "دور الأشراف التربوي في متابعة الدوام الحضوري والتأكيد على أتباع الإجراءات الوقائية وخاصةً في المدارس الحكومية والاهلية، أذ سيتم سحب إجازة فتح المدرسة الاهلية المخالفة لتلك الشروط والتعليمات المعمول بها حفاظاً على سلامة الطلبة".

ووجه الوزير المديرية العامة للمناهج بـ"ضرورة استكمال خطوات تحويل المناهج من الورقية الى رقمية تفاعلية كخطوة أولى ليتم بعدها استكمال باقي الخطوات وتعميمها على بقية مدارس البلاد كافة".

وذكر البيان أن "الاجتماع حضرهُ وكيل الوزارة للشؤون العلمية السيد شاكر نعمة عبد عون ومدير عام المناهج الدكتور عادل البصيصي ومدير عام الأشراف التربوي الدكتورة خنساء زكي شمس الدين ومعاون المدير العام للتقويم والامتحانات السيد نعمة حربي".

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