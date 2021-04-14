“مرتبطة بشبكة داخلية”.. الكشف عن تفاصيل عملية اعتقال عصابة تهرّب المخدرات ببادية المثنى

2021/04/14 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

كشف مصدر أمني من محافظة المثنى، اليوم الأربعاء (14 نيسان 2021)، تفاصيل عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية يوم أمس، أسفرت عن اعتقال أفراد من عصابة تهرّب المخدرات عبر بادية محافظة المثنى، وقتل واحد منهم خلال المواجهة.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية مشتركة من الشرطة وأجهزة أمنية أخرى، تمكنت في وقت سابق من نصب كمين محكم لعصابة تقوم بتهريب المخدرات عبر بادية المثنى".وأضاف، أن "العصابة أطلقت النار على عناصر القوة الأمنية، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص منهم، فيما قتلت القوات الأمنية أحد أفراد العصابة، واعتقلت آخرين".

وأوضح، أن "هذه العصابة تبيّنت بعد التحقيقات مرتبطة بشبكة للمتاجرة بالمخدرات، وموجودة في المحافظة، وتعمل أيضاً على تمريرها لمحافظات أخرى"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت عدداً منهم وجاري التحقيق معهم".

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