محلل يتوقع تشكيلة الجوية أمام الشارقة الإماراتي اليوم في الأبطال

2021/04/14 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

توقع محلل قناة الشباب سبورت، صفوان عبد الغني، التشكيلة التي سيلعب بها المدرب أيوب أديشو في لقاء فريقه الجوية امام الشارقة الاماراتي ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا والتي تقام بنظام التجمع في مدينة الشارقة.

وقال عبد الغني في حديث لـ (بغداد اليوم): "من المتوقع أن يبدأ أديشو بنفس التشكيل الذي بدأ به مع آخر مباراة للفريق في الملحق امام الوحدة السعودي مع إشراك أيمن حسين في الهجوم، بعد وصول هذا اللاعب الى الجاهزية التامة بعد إشراكه في لقاء الملحق كبديل في الشوط الثاني".

وأضاف: "أنا شخصيا لا أحبذ أن يبدأ أديشو بالتشكيل الدفاعي واللعب بخمسة الى الخلف، والدليل أن الفريق لم ينشط في الهجوم امام الوحدة السعودي في الملحق الا بعد أن اجرى المدرب تبديلات نجح فيها بالضغط على المرمى السعودي وخلق فرص فعلية".

واوضح قائلاً: "أمام ذلك فأتوقع أن يبدأ أديشو بتشكيلة مؤلفة من فهد طالب في حراسة المرمى، والى الخلف أحمد ابراهيم وميثم جبار واحسان حداد وعلى الطرفين سامح سعيد ومصطفى معن، وفي الوسط محمد علي عبود وكرار نبيل (لؤي العاني)، والى الامام همام طارق وأيمن حسين وابراهيم بايش".

يشار الى ان اللقاء سيقام عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد المحلي، العاشرة بتوقيت الامارات، على ملعب الشارقة الرئيسي.

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