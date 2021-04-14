التربية تؤكد: الاحد المقبل موعداً لعودة الدوام الحضوري وفق آلية محددة

2021/04/14 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، الأربعاء، (14 نيسان 2021)، موعد الدوام الحضوري للمراحل الدراسية التي تم تحديدها بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مبينة ان يوم الأحد الموافق الـ18 نيسان لعام 2021 سيكون اول ايام الدوام الحضوري .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير التربية علي حميد الدليمي وجه عقب اجتماعٍ عقده بهذا الخصوص، المديريات العامة وإدارات المدارس في المحافظات كافة بضرورة تهيئة الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم تحديدها".

وأضافت أن "الوزير اشار خلال الاجتماع الى استمرار التعليم الإلكتروني للمراحل الأخرى ومن ضمنها التي شُملت بالدوام الحضوري لبقية أيام الأسبوع، لافتاً الى ان قرار دوام تلاميذ الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية جاء من أجل اكتسابهم المهارات العلمية الأساسية في (القراءة والرياضيات والعلوم والإسلامية".

وشدد الدليمي على "دور الأشراف التربوي في متابعة الدوام الحضوري والتأكيد على أتباع الإجراءات الوقائية وخاصةً في المدارس الحكومية والاهلية، أذ سيتم سحب إجازة فتح المدرسة الاهلية المخالفة لتلك الشروط والتعليمات المعمول بها حفاظاً على سلامة الطلبة .

الى ذلك وجه وزير التربية، "المديرية العامة للمناهج بضرورة استكمال خطوات تحويل المناهج من الورقية الى رقمية تفاعلية كخطوة أولى ليتم بعدها استكمال باقي الخطوات وتعميمها على بقية مدارس البلاد كافة".

يذكر ان الاجتماع حضرهُ وكيل الوزارة للشؤون العلمية شاكر نعمة عبد عون ومدير عام المناهج الدكتور عادل البصيصي ومدير عام الأشراف التربوي خنساء زكي شمس الدين ومعاون المدير العام للتقويم والامتحانات السيد نعمة حربي.

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