تقرير صادم عن انتشار المخدرات بالبصرة: وفرته خفضت سعره بنحو 90 في المئة

2021/04/14 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرا

لمراسلتها في البصرة، بيل ترو، بعنوان:

“كيف يجتاح وباء الميثامفيتامين

الكريستالي العراق”.

وتقول المراسلة إن “عصابات بيع

المخدرات اكتسحت البلاد التي يواجه

فيها الشباب الذين

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