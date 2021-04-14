2021/04/14 | 16:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية عن موعد الدوام

الحضوري للمراحل الدراسية التي تم

تحديدها بقرار اللجنة العليا للصحة

والسلامة الوطنية، مبينة ان يوم الأحد

الموافق الـ18 نيسان لعام 2021 سيكون اول

ايام الدوام الحضوري .

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