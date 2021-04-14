هل يمكنك الصيام إذا ظهرت لديك أعراض فيروس كورونا؟

2021/04/14 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تتضمن أبرز تقاليد شهر رمضان التجمع والعمل المجتمعي، وهي ممارسات يجب التنازل عنها للعام الثاني على التوالي، بسبب قيود التباعد الاجتماعي الناتج عن جائحة “كوفيد-19”.وحث الأطباء الصائمين على الاستمرار في الحصول […]

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