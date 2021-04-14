مُكافحة الإرهاب يُحبط مُخططا إرهابيا لعصابات داعـش في ديالى (صور)

2021/04/14 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، إحباط مخطط "داعشي" لاستهداف المواطنين في محافظة ديالى.

وقال رسول في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، جهاز مُكافحة الإرهاب يُحبط مُخطط إرهابي لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق مُحافظة ديالى".

وأشار البيان إلى "القبض على ارهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية ، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية".

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