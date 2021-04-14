شؤون السيطرات تحصي عملياتها خلال الشهر الماضي

2021/04/14 | 16:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، ضبط ٣٨ عجلة مسروقة، واعتقال ٢٠ مطلوباً بقضايا الإرهاب، خلال شهر واحد.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط ٣٨ عجلة مسروقة من خلال التفتيش الدقيق واستخدام حاسبة السرقات".وأشارت إلى أنها "تمكنت أيضاً من القبض على ٢٠ مطلوباً صادرة بحقهم أوامر قبض وتحري وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب"، مؤكدةً "تسليم المطلوبين إلى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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