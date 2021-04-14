إحباط مخطط إرهابي لإستهداف المواطنين بديالى

2021/04/14 | 16:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، إحباط مخطط إرهابي لإستهداف المواطنين في محافظة ديالى.وقال اللواء رسول، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه […]

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