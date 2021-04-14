2021/04/14 | 16:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افادت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاربعاء، بالقاء القبض على 20 مطلوبا بقضايا إرهاب خلال شهر آذار الماضي في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مديرية شؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال شهر..



القبض على 20 إرهابياً في بغداد المركز الخبري الوطني.

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