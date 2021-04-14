2021/04/14 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير النفط يحدد موعد تحقيق الهدف من استثمار الغاز » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 16:17

واع/

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