تسجيل 7972 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/04/14 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 40 حالة وفاة و7972 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحسب الموقف الوبائي، فأن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 949 ألفاً و50 إصابة، بينها 14 ألفا و836 وفاة، و831 ألفاً و519 حالة شفاء.

وادناه الموقف الوبائي الكامل كما نشرته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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