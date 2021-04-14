العراق: احباط عملية كبرى باستهداف المواطنين في رمضان

2021/04/14 | 16:26 - المصدر: NRT عربية

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احبط جهاز مكافحة الارهاب، الاربعاء، مخطط "ارهابي" لعناصر داعش كان يستهدف المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان في محافظة ديالى.

وقال يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (14 نيسان 2021)، انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكن جهاز مكافحة الإرهاب باحباط مخطط إرهابي لعناصر داعـش، كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان في إحدى أسواق محافظة ديالى".

واضاف البيان، انه "تم القبض على ارهابي كان يحاول تنفيذ عملية اجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية".

N.A

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