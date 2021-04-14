صور| جهاز مكافحة الإرهاب يحبط مخططاً لاستهداف المواطنين في ديالى

2021/04/14 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أحبط جهاز مكافحة الإرهاب، الأربعاء، مخططاً لداعش، لاستهداف المواطنين في أحد أسواق محافظة ديالى.

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وقال رسول في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 نيسان 2021)، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، أحبط جهاز مُكافحة الإرهاب مُخططاً إرهابياً لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق مُحافظة ديالى".

وأضاف، "حيث تم القبض على إرهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ العملية الإرهابية".

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