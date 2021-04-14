تسريبات تكشف أبرز ميزات آيفون 13

2021/04/14 | 16:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير بموقع "ماي سمارت برايس" عن آخر التسريبات حول تصميم آيفون 13 المرتقب إطلاقه في خريف هذا العام.

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