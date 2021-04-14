مالك السفينة الجانحة إيفر جيفن يبدأ مفاوضات مع السلطات المصرية بشأن قيمة الغرامة

2021/04/14 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ مالك السفينة ايفر جيفن التي جنحت مطلع الشهر الحالي في قناة السويس مفاوضات مع السلطات المصرية إثر مطالبته بسداد تعويض قدره تسع مئة مليون دولار.

وذكرت شركة بيانات الشحن العالمية “لويدز ليست” إنّ السفينة التي تعد أطول من أربعة ملاعب لكرة القدم، اعاقت شحنات تقدر قيمتها بنحو تسعة مليارات وستمئة مليون دولار فيما أكدت هيئة قناة السويس أن خسارة مصر جراء جنوح السفينة يقدر ما بين اثني عشر الى خمسة عشر مليون دولار مشيرة الى التحفظ على السفينة بمنطقة البحيرات بالإسماعيلية لعدم سداد مبلغ التعويض.

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