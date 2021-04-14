انفجار عبوة ناسفة على رتل للدعم اللوجستي غربي مدينة الناصرية

2021/04/14 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

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انفجرت عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي في الطريق الرابط بين الناصرية والسماوة.

وذكرت مصادر أمنية أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستي على جسر الدنگ غربي الناصرية، مما أسفر عن حدوث أضرار بإحدى شاحنات الرتل من دون وقوع إصابات بشرية.

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