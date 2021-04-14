وزير النفط يكشف عن هدف استثماري سيتم تحقيقه نهاية 2022

2021/04/14 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف وزير النفط، احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الاربعاء، عن هدف استثماري سيتم تحقيقه نهاية عام 2022.وأكد اسماعيل، في بيان أورده إعلام وزارة النفط وتلقاه “المركز الخبري الوطني”، “أهمية تسريع […]

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