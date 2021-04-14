حقوق الإنسان تفند الادعاءات بشأن وجود مغيبين بالعراق

2021/04/14 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني فندت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، “الادعاءات” بشأن وجود مغيبين في العراق.وقالت عضو المفوضية، فاتن الحلفي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “بعد اجراء التحقيقيات لم يثبت وجود أي […]

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