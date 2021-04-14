شرطة ميسان تلقي القبض على 6 متهمين من متعاطي ومروجي المخدرات

2021/04/14 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان القبض على ستة متهمين من تجار ومتعاطي المخدرات.

وكشفت المديرية في بيان عن تنفيذ أوامر إلقاء قبض والتوقيف بحق مطلوبين بقضايا تجارة المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة من قبل مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع فوج ميسان التكتيكي وجهاز الامن الوطني، مبينة انها القت القبض على المتهمين وفق المادة الثامنة والعشرين من قانون المخدرات.

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