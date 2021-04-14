2021/04/14 | 16:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة إخبارية إيرانية تكشف معلومات عن "هجوم أربيل" وكردستان العراق تنفي وجود مركز للموساد على أراضيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/14 | 16:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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