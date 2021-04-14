موقف العراق الوبائي: 40 حالة وفاة وأكثر من 7900 إصابة بكورونا- عاجل

2021/04/14 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أشارت إلى تسجيل 7972 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الكوادر الصحية سجلت 7972 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 5196 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة 40 مصاباً بالفيروس خلال المدة المذكورة".

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