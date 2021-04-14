الناطق باسم القائد العام يعلن احباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين في رمضان

2021/04/14 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاربعاء، احباط مخطط لاستهداف المواطنين في محافظة ديالى، خلال رمضان.

وقال اللواء رسول، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "جهاز مكافحة الارهاب ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، احبط مُخططا إرهابيا لعصابات داعـش التكفيرية كان يستهدف من خلاله المواطنين الذين يتبضعون لشهر رمضان المبارك في إحدى أسواق مُحافظة ديالى".

واضاف رسول، ان "القوات الامنية القت القبض على ارهابي كان يحاول تنفيذ عملية إجرامية، وبحوزته مواد متفجرة لتنفيذ هذه العملية الإرهابية".

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