حكومة الديوانية تعد خطة للموسم الزراعي

2021/04/14 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشفت محافظة الديوانية، اليوم الأربعاء، عن خطتها الموسمية لاستقبال محصولي الحنطة والشعير والمزروعات.

وذكر نائب محافظ الديوانية فارس الحمزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "محافظة الديوانية من المحافظات التي تتصدر في عملية زراعة وحصاد محصولي الحنطة والشعير، ومع اقتراب عملية التسويق فان الحكومة المحلية وبالتنسيق مع الجهات المركزية المعنية وضعت خطة محكمة ودقيقة تنفذ في منافذ استلام المحصولين".

وأضاف، أن "هذه الخطة تضمن انسيابية في عملية التسويق وكذلك ضمان لجودة المحصول المسوق وفقا لقياسات معدة من المختصين في دوائر الرقابة التجارية".

وتابع الحمزاوي، أن "هذا العام فتحت منافذ للاستلام جديدة توزعت على عدد من أقضية المحافظة ستسهم في الإسراع بعملية التسويق وتخفف الزخم، كما وأن اللجان والجهات الرقابية ستتابع سير عملية التسويق بشكل دقيق".

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