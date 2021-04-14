خلال 48 ساعة ..رئاسة البرلمان تطالب الجهات المعنية بتحديد امكانية استكمال مشروع ماء النهروان او احالته لمحافظة بغداد

2021/04/14 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت رئاسة مجلس النواب، اصدار امر نيابي بتشكيل لجنة دائمة تتولى الاشراف على تنفيذ مشروع الحل الدائم لماء النهروان وتحديد المسؤولية القانونية عن التلكؤ في تنفيذه ، والمتابعة الدائمة حتى اكمال انجازه ، تكون برئاسة النائب الاول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب و الجهات ذات العلاقة .وطالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسـن الكعبي ، الشركة المنفذة لمشروع ماء قضاء النهروان ووزارة الاعمار بتقديم تقرير مفصـل خلال 48 ساعة لتحديد امكانية استكمال مشروع الماء خلال وقت قصير او احالة جزء منه او بكامل تفاصيله الى محافظة بغداد للمضي به باسرع وقت ممكن ، محذرا من :" ان عدم الالتزام ضمن السقف الزمني المحدد للانجاز يعد مخالفة قانونية صريحة سيحاسب عليها كل من يثبت تقصيره ".واكد الكعبي ، خلال اجتماع موسع لمناقشة مشكلة تلكؤ مشروع ماء قضاء النهروان ، والشحة الكبيرة الحاصلة بمياه الشرب والخام لاهالي المنطقة ،على وضع جدول زمني قصير ومحدد لانجاز المشروع وايصال ماء الشرب والخام الى جميع سكان المنطقة وحماية الخط الناقل ومعالجة التجاوزات الحاصلة عليه ، وانشاء غرفة عمليات برئاسته وعضوية عدد من الجهات واللجان المعنية ومحافظة بغداد للاشراف على الموضوع ابتداء من يوم غد الخميس.وحضر الاجتماع عدد من النواب ومحافظ بغداد ووكيل وزارة الاسكان والاعمار ونائب قائد عمليات بغداد وعدد من الجهات المعنية وعدد من شيوخ ووجهاء قضاء النهروان ./انتهى5

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