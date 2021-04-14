الحشد الشعبي يحبط عملية تهريب مئات رؤوس الاغنام من نينوى الى اقليم كردستان

2021/04/14 | 16:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ احبطت قوات الحشد الشعبي عملية تهريب مئات رؤوس الاغنام من نينوى الى اقليم كردستان.وذكرت مديرية الحشد الشعبي في بيان " ان الفوج الثاني في اللواء 30 ، احبط عملية التهريب وسلم الاغنام والمهربين الى الشرطة"./انتهى ح

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