2021/04/14 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني افتتحت امرأة مسلمة من مدينة قازان، أول مدرسة للرقص على العمود في جمهورية تتارستان الروسية.ووفقا لقناة “تتارستان 24” تختلف هذه المدرسة عن المدارس التقليدية، بحظر تصوير فيديوهات أثناء الرقص ومنع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



افتتاح أول مدرسة للرقص على العمود للمسلمات في روسيا المركز الخبري الوطني.

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