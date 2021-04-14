التخلي عن العادات في شهر رمضان

2021/04/14 | 16:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن كاظم الفتال

ما أن ترتحل شمسُ اليومِ الأخيرِ من شهر

شعبان المعظم وتبتسمَ السماءُ ليطل

علينا شهر رمضان المبارك شهر الخير

والبركة والرحمة والمغفرة يستقبله

الناس بصيغة المتشوق الملهوف الذي

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