2021/04/14 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الأربعاء، أهمية مواصلة دعم العراق في المجالات كافة.وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي وتولر..



بحث أهمية مواصلة دعم العراق المركز الخبري الوطني.

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