الحلبوسي وتولر يبحثان الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة

2021/04/14 | 16:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وأهمية مواصلة دعم العراق في المجالات كافة وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأربعاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز استمرار التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب”.

واضاف البيان، ان “اللقاء تطرق إلى الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وأهمية مواصلة دعم العراق في المجالات كافة وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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