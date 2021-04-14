2021/04/14 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 20 دقیقة

826 مشاهدة

أبدى النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، الاربعاء، استغرابه من تصريحات بعض القوى السياسية بعدم وجود أي مغيب في العراق على خلفية إثارة عضو لجنة العلاقات الخارجية ظافر العاني هذا الملف خلال حديث له في البرلمان العربي".

وقال العزاوي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (14 نيسان 2021)، إن "هناك مغيبين من جميع المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش وهم ينقسمون إلى قسمين فالبعض منهم في سجون سرية داخل محافظات الإقليم ونحن متواصلون في طرح هذا الموضوع خلال اجتماعاتنا، وفاتحنا حكومة اقليم كردستان بالموضوع خلال الاجتماع الأخير بين زعيم (تحالف عزم خميس الخنجر) ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني".

وأضاف أن "القسم الثاني من المغيبين متواجدون في سجون بغداد والمحافظات وكذلك في سجون بعض الأحزاب التي لم يسمها"، مشيرا إلى أن "قضية المغيبين ليست وهمية ولا وليدة اللحظة وجميع نواب المكون السني ومشايخ المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش وحتى مشايخ محافظات وسط وجنوب العراق يعلمون بوجود المغيبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد من القوى السنية على الحملة الموجهة ضد ظافر العاني.. المغيبون في هذه السجون) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد من القوى السنية على الحملة الموجهة ضد ظافر العاني.. المغيبون في هذه السجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).