الحلبوسي وتولر يبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك بين بغداد وواشنطن

2021/04/14 | 16:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مع السفير الأميركي ماثيو تولر، الأربعاء، التعاون الأمني لمكافحة الارهاب، فضلا عن ملفات أخرى ذات اهتمام مشترك.

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وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، عبر بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (14 نيسان 2021)، جاء فيه "استقبل الحلبوسي، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.



وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وتعزيز استمرار التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب".

وتطرق اللقاء بحسب البيان إلى "الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وأهمية مواصلة دعم العراق في المجالات كافة وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

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