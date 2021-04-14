2021/04/14 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برر البيانوني موافقة الجماعة على التصالح مع النظام بأن من مبادئ الجماعة عدم الانجرار إلى مواجهة مع السلطات والحكومات، وربما فات الإخوان ملاحظة أن النظام كان يرسل لهم إشارات إيجابية فقط عندما يتعرض لأزمات داخلية أو ضغوط خارجية وأنه سرعان ما يتنكر لها مباشرة عندما يتمكن من تجاوز أزمته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما سر حب الإخوان المسلمين للنظام السوري) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما سر حب الإخوان المسلمين للنظام السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).