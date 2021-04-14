الحلبوسي يناقش مع السفير الاميركي تعزيز استمرار التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب

2021/04/14 | 17:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر.

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