بعد اعتراضات الأندية وأحداث رافقت مباريات.. التطبيعية تصدر حزمة قرارات

2021/04/14 | 17:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، حزمة من القرارات، بعد مناقشة اعتراضات الأندية والأحداث التي رافقت المباريات.

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وذكر بيان للهيئة تلقى "ناس" نسخة منه، (14 نيسان 2021)، أنه "لدى مناقشة طلب نادي الموصل بمراجعة قرار اعتراضهم على نادي العلم، وبعد إجراء التحقيقات المكثفة لغرض الوصول إلى حقيقة اعتراض نادي الموصل، إذ تم استدعاء اللاعب عنيد شعبان حسين ورئيس نادي الجولان قاسم حسن عبد الله وأداؤهم اليمين القانونية، حيث أقسم بأنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع الجولان، كما ان عقده مع الجولان كان صوريا ولم يكتسب الصفة القانونية والشكلية المطلوبة وهي المصادقة عليه من قبل الاتحاد، وكما أيدت لجنة المسابقات سابقا بعدم إشراك اللاعب المذكور بكشوفات نادي الجولان، عليه ولكل ما تقدم، قررت اللجنة رد طلب مراجعة القرار المقدم من قبل نادي الموصل، كون ان الطلب لم تقدم فيه أدلة جديدة مؤثرة في القرار استنادًا للمادة ( 133 ) انضباط".

وأضاف، "ولدى مناقشة تقرير مشرف مباراة السكر والناصرية، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى التأهيلي، وبعد الإطلاع على تقرير مشرف المباراة وما رافقها من أحداث، تقرر معاقبة مدرب نادي السكر عماد حميد بالإيقاف لأربع مباريات استنادًا للمادة 52 / انضباط، ومعاقبة رئيس نادي السكر جلال فهد حسين بالإيقاف لأربع مباريات من مرافقة فريقه مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار ، وفق المادة 52 / انضباط".

وتابع، "ولدى مناقشة تقرير مشرف وحكم مباراة الحدود والجيش، ضمن مباريات دوري الشاطئية، وبعد الاطلاع على تقرير مشرف وحكم المباراة وما رافقها من أحداث، تقرر معاقبة اللاعبين كرار محمد وكرار رائد من نادي الحدود بالإيقاف مباراتين استنادًا للمادة 47 / 2 ، صالات وشاطئية، وذلك لسلوكهما المشين، كما يمنع دخول اللاعبين المعاقبين الى ملعب لعب فريقهما نهائيا طيلة فترة العقوبة".

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