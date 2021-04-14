2021/04/14 | 17:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والسفير الامريكي يناقشان تعزيز استمرار التعاون الأمني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والسفير الامريكي يناقشان تعزيز استمرار التعاون الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).