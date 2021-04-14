موسم أزهار الكرز - نادية خلوف

2021/04/14 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف " لا شيء يدوم إلى الأبد " حتى أزهار الكرز تذبل خلا فترة قصيرة .كانت جدتي تعارض زراعة الورود ، وتطلب أن نزرع في حديقة منزلنا الترابي بالدرجة الأولى دوالي العنب، ثم الفواكه المثمرة حيث لها زهور ورائحة، حتى أنها كانت معجبة جداً برائحة زهر الفول.



تشتهر اليابان بمهرجانات أزهار الكرز.



تُعرف مهرجانات أزهار الكرز باسم هانامي في اليابانية ، وهي عادة مهمة وتقام في جميع أنحاء اليابان خلال فصل الربي ......





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