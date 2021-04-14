حركة النّهضة، وخدعة -الكتلة التّاريخية-. - عزالدين بوغانمي

2021/04/14 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزالدين_بوغانمي أُتابع أخبار زيارة الرّئيس لِمصر.



وفي نفس الوقت أُتابع تطوّر فكرة "الكتلة التاريخية" عند السيد نورالدين البحيري وشركائه.



وكيف يتنقل بين اقتناعه ب"الحاكمية" عند المودودي، وبين الاعتقاد في صحّة نظرية "الكتلة التاريخية" عند أنطونيو غرامشي، التي تعتبر جزءّ من الفهم المادّي للتاريخ.



ويبدو أنّ هذا البلعوط لا يخجل من ادّعاء تبنّي آراء الماركسية حول التُغيير، وآراء أيِمّة السُنّة والجماعة بنفس الوقت.



فريا ......





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